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Новоград-Волынскому вернули историческое название: как переименовали город

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Среда 16 ноября 2022 16:34
Новоград-Волынскому вернули историческое название: как переименовали город Фото: Новоград-Волынскому вернули историческое название (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная Рада Украины переименовала город Новоград-Волынский Житомирской области в Звягель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Ярослава Железняка.

Кроме того, Новоград-Волынский район был переименован в Звягельский район.

Добавим, что название Звягель город имел с ХV века. В 1793 году после второго раздела Речи Посполитой населенный пункт перешел под управление Российской империи и был переименован в Новоград-Волынский.

РБК-Украина ранее сообщала об инициативе Верховной Рады по переименованию города.

Также отметим, что недавно в Киеве переименовали ряд улиц.

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Житомир Верховная рада Новоград-Волынский
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