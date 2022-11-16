Новоград-Волынскому вернули историческое название: как переименовали город
Фото: Новоград-Волынскому вернули историческое название (wikipedia.org)
Верховная Рада Украины переименовала город Новоград-Волынский Житомирской области в Звягель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Ярослава Железняка.
Кроме того, Новоград-Волынский район был переименован в Звягельский район.
Добавим, что название Звягель город имел с ХV века. В 1793 году после второго раздела Речи Посполитой населенный пункт перешел под управление Российской империи и был переименован в Новоград-Волынский.
РБК-Украина ранее сообщала об инициативе Верховной Рады по переименованию города.
Также отметим, что недавно в Киеве переименовали ряд улиц.
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