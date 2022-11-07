Новоград-Волинському хочуть повернути історичну назву: пропозиція вже в Раді

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на постанову №8179 , зареєстровану в Верховній раді.

Авторами постанови виступили Андрій Клочко ("Слуга народу"), Віталій Безгін ("Слуга народу") і Ігор Гузь (безпартійний). У пояснювальній записці вказується, що Житомирська обласна рада звернулась до Верховної ради з пропозицією перейменувати Новоград-Волинський на Звягель, а також змінити назву Новоград-Волинського району на Звягельський.

Зазначимо, що назву Звягель місто мало з ХV ст. У 1793 році після другого розділу Речі Посполитої населений пункт перейшов під управління Російської імперії та був перейменований на місто "Новоград-Волинський".

В Комітеті Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримли подання про перейменування.