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Новоград-Волинському хочуть повернути історичну назву: пропозиція вже в Раді

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Україна, Понеділок 07 листопада 2022 19:26
Новоград-Волинському хочуть повернути історичну назву: пропозиція вже в Раді Фото: Новоград-Волинський хочуть перейменувати в Звягель (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновський

У Верховній раді України пропонують повернути місту Новоград-Волинський Житомирської області його історичну назву - Звягель.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на постанову №8179, зареєстровану в Верховній раді.

Авторами постанови виступили Андрій Клочко ("Слуга народу"), Віталій Безгін ("Слуга народу") і Ігор Гузь (безпартійний). У пояснювальній записці вказується, що Житомирська обласна рада звернулась до Верховної ради з пропозицією перейменувати Новоград-Волинський на Звягель, а також змінити назву Новоград-Волинського району на Звягельський.

Зазначимо, що назву Звягель місто мало з ХV ст. У 1793 році після другого розділу Речі Посполитої населений пункт перейшов під управління Російської імперії та був перейменований на місто "Новоград-Волинський".

В Комітеті Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримли подання про перейменування.

Нагадаємо, що у Київраді на засіданні 27 жовтня ухвалили рішення про перейменування ще понад 40 вулиць, провулків та площ, які пов'язані з Росією та радянським минулим.

А раніше повідомлялось, що в Києві з’явилась вулиця імені Романа Ратушного.

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