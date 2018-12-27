На новогодние праздники назначили уже 38 дополнительных поездов

Иллюстративное фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Продажа уже открыта на 302 дополнительные рейсы

"Укрзализныця" назначила на зимние праздники 38 дополнительных поездов на 302 рейсы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как отмечается, недавно открыта продажа билетов на дополнительный поезд № 219 Киев - Черновцы, который будет курсировать через Ивано-Франковск.

Из Киева поезд отправится 29 декабря в 01:31 и прибудет в Ивано-Франковск в 14:38, а до Черновцов – в 17:12. В составе поезда вагоны купе, люкс и плацкарт. Кроме того, поезд будет делать остановки, в частности на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов и Коломыя.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 20 декабря, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 29 дополнительных поездов и увеличила количество рейсов уже назначенных поездов. В частности, были назначены поезда в западном направлении из Киева и Одессы, а также из Львова до Ужгорода и Ивано-Франковска.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда для перевозки граждан, движение которых осложнилось из-за непогоды в Полтавской области. Временно дополнительные поезда будут курсировать по маршруту Харьков - Полтава - Киев и обратно. Отправление из Харькова в 14:03, прибытие в Полтаву в 17:34, прибытие в Киев в 22:19. В обратном направлении из Киева отправление в 06:53, прибытие в Полтаву в 12:26 и в Харьков в 15:02.