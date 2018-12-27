На новорічні свята призначили вже 38 додаткових поїздів

Ілюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Продаж вже відкрито на 302 додаткові рейси

"Укрзалізниця" призначила на зимові свята 38 додаткових поїздів на 302 рейси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як зазначається, нещодавно було відкрито продаж квитків на додатковий поїзд № 219 Київ - Чернівці, що курсуватиме через Івано-Франківськ.

Із Києва поїзд вирушить 29 грудня о 01:31 та прибуде до Івано-Франківська о 14:38, а до Чернівців – о 17:12. У складі поїзда вагони купе, люкс та плацкарт. Крім того, поїзд робитиме зупинки, зокрема на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів та Коломия.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 20 грудня, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 29 додаткових поїздів та збільшила кількість рейсів уже призначених поїздів. Зокрема, були призначені поїзди в західному напрямку з Києва та Одеси, а також зі Львова до Ужгорода та Івано-Франківська.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди для перевезення громадян, пересування яких ускладнилося через негоду у Полтавській області. Тимчасово додаткові поїзди курсуватимуть за маршрутом Харків - Полтава - Київ і зворотно. Відправлення із Харкова о 14:03, прибуття в Полтаву о 17:34, прибуття до Києва о 22:19. У зворотному напрямку з Києва відправлення о 06:53, прибуття в Полтаву о 12:26 та до Харкова о 15:02.