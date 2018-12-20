На новогодние праздники назначили 29 дополнительных поездов

Иллюстративное фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Продажа уже открыта на более 400 дополнительных рейсов

По состоянию на 20 декабря, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 29 дополнительных поездов и увеличила количество рейсов уже назначенных поездов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как отмечается, были назначены поезда в западном направлении из Киева и Одессы, а также из Львова до Ужгорода и Ивано-Франковска. Всего в течение праздничных дней состоится свыше 400 дополнительных рейсов.

Западное направление:

№ 181/182 Киев – Львов, отправлением из Киева 22, 23, 26, 27, 30, 31 декабря, 5, 6, 9, 10, 13, 14 января, обратно 21, 22, 25, 26, 29, 30 декабря, 4, 5, 8, 9, 12, 13 января.

№ 191/192 Киев – Львов отправлением из Киева 23, 25, 28-31 декабря, 2-6, 8-12 января, обратно 23, 25, 28-30 декабря, 1-5, 7-13 января.

№ 217/218 Киев – Львов, отправлением из Киева 22-27 декабря, обратно 23-28 декабря.

№ 197/198 Киев – Ковель отправлением из Киева 23, 25, 29, 31 декабря, 5, 6, 9, 13 января, обратно 23, 25, 29 декабря, 1, 5, 7, 9, 13 января.

№ 207/208 Киев – Ужгород – Киев отправлением из Киева 20, 22, 24, 29 декабря, обратно 23, 25, 28 декабря, 8 января.

№ 235/236 Киев – Ужгород, отправлением из Киева 22, 24, 26 декабря, обратно 21, 23, 25, 27 декабря.

№ 219/220 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы будет курсировать 25 и 27 декабря.

№ 249/231/250 Киев – Ивано Франковск – Черновцы – Киев отправлением из Киева 2, 4, 7 января 2019, обратно 3 и 8 января.

№ 223/224 Киев – Одесса до Одессы будет курсировать 30, 31 декабря, 6, 8 января. Из Одессы 30 декабря, 1, 7, 8 января.

№ 258/227 Одесса – Ужгород отправлением из Одессы 22, 24, 26 декабря, обратно 25 декабря.

№ 161/162 Киев – Николаев отправлением из Киева 21, 23, 25, 27, 29 декабря, 3, 5, 9, 13 января, обратно 22, 24, 26, 28 декабря, 2, 4, 8, 12 января.

Днепровское направление:

№ 179/180 Киев – Днепр, отправлением из Киева 23, 25, 29, 30, 31 декабря, 5, 8, 12 января, обратно 23, 25, 29, 30 декабря, 1, 5, 8, 12 января.

№ 275/276 Киев – Кривой Рог, отправлением из Киева 10 января, обратно 28 декабря.

№ 205/206 Покровск – Харьков, отправлением из Покровская и Харьков 22, 25, 28, 29, 30 декабря, 2, 4, 5, 8, 12, 13 января.

№ 168 Львов – Одесса, отправлением из Львова 23, 25, 28-30 декабря, 1, 2, 5, 8, 11-13 января. Из Львова поезд будет курсировать 23, 25, 28-31 декабря, 2, 5, 8, 11-13 января.

№ 185 Львов – Ужгород будет курсировать 22, 23, 28-30 декабря, 3-5, 12, 13 января.

№ 193 Ивано-Франковск – Львов отправится туда и обратно 28, 30 декабря, 1, 3, 5 января.

№ 201 киев – Ужгород будет курсировать 22, 28 декабря, 2, 6, 12 января.

Дополнительные рейсы:

№ 111/112-на карте Харьков – Львов, отправлением из Харькова 23, 25, 27, 29 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. января, обратно 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 января.

№ 670/669 Кременчуг – Бахмач, отправлением из Кременчуга и Бахмача 8 января.

№ 781/782/774/773 Черкассы – Киев – Шостка отправлением из Черкасс, Киева и Шостки 25 декабря, 1, 2, 8 января.

№ 797/798 Харьков – Запорожье, отправлением из Харькова и Запорожья 25 декабря, 1, 8 января.

Скоростные поезда:

№ 720/719 Киев – Харьков, отправлением из Киева 25 декабря, 1, 8 января, обратно 26 декабря, 2, 9 января.

№ 736/735 Киев – Запорожье отправлением из Киева и Запорожья 22, 25, 29 декабря, 1, 5, 8, 12 января.

Продление маршрута следования:

№ 43/44 Ивано-Франковск – Днепр, ежедневный поезд с отправлением из Ивано-Франковска с 27 декабря по 08 января, обратно с 29 декабря по 10 января.

№ 72/71 Запорожье – Ужгород, ежедневный поезд с отправлением из Запорожья с 27 декабря по 9 января, обратно с 29 декабря по 11 января.

№ 76/75 Кривой Рог – Ужгород, ежедневный поезд с отправлением из Кривого Рога с 27 декабря по 8 января, обратно с 29 декабря по 10 января.

№ 243/244 Киев – Ивано-Франковск, Ворохта – Сумы отправлением из Киева 28 декабря, 1, 5, 9 января обратно 31 декабря, 4, 8, 10 января, отправлением из Сум 30 декабря, 3, 7 января, обратно 29 декабря, 2, 6 января.

№ 779/780 Сумы – Киев, отправлением из Сум и Винницы 25, 28, 31 декабря, 1, 4, 7, 8 января.

Напомним, ранее "Укрзализныця" назначила 23 дополнительных поезда на зимние праздники.

РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" назначила новый ночной поезд на Закарпатье, который будет курсировать с 16 декабря.