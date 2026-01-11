Без нового льоду, але з землетрусами: полярник розповів про тривожні зміни в Антарктиці

Під час цієї антарктичної експедиції українські полярники на станції "Академік Вернадський" зафіксували 4 землетруси та доволі високі температури повітря, через що майже не утворився новий лід.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів метеоролог-озонометрист, керівник 30-ї Української антарктичної станції Олександр Полудень .

4 землетруси за сезон

За словами науковця, за період цієї експедиції було зафіксовано чотири землетруси, епіцентри яких знаходилися приблизно за тисячу кілометрів - у районі протоки Дрейка поблизу Чилі та Аргентини.

"Наш гідрологічний пост "вловив" хвилю, як цунамі. Вона була невелика, але все ж дійшла до нас. За такий період чотири землетруси - це багато. Раніше я такого не спостерігав", - зазначив Полудень.

Сезон без нового льоду

Водночас цього сезону в районі української станції майже не утворився новий лід. Середня температура повітря коливалася від -2 до +2 °C, а океанічна вода через солоність замерзає лише при -1,9 °C.

"Температура води не опустилася достатньо низько, тому нового льоду майже не з’явилося", - пояснює науковець.

Тварини втрачають "свій дім"

Відсутність льоду безпосередньо б’є по місцевій фауні. Для антарктичних тварин лід - це як ліс: він слугує укриттям від хижаків і територією для харчування.

"Без льоду у тварин менше простору для життя. Через це рослини й тварини мігрують на південь, шукають кормові бази, заходять у нові локації й відриваються від льодового щита Антарктики", - каже Полудень.

Ознаки глобального потепління

Науковці пов’язують ці процеси із наслідками глобального потепління. Зміна температурних режимів, відсутність льодового покриву та нестабільність геофізичних процесів дедалі сильніше впливають на екосистему регіону.

Також Полудень додав, що майже 80 років назад середньорічна температура на станції становила - 5,5 С° морозу, а зараз від -1,8-2 С°.