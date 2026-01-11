ua en ru
Без нового льда, но с землетрясениями: полярник рассказал о тревожных изменениях в Антарктике

Воскресенье 11 января 2026 09:04
Без нового льда, но с землетрясениями: полярник рассказал о тревожных изменениях в Антарктике Что сейчас происходит в Антарктике (фото: Сергей Глотов)
Автор: Василина Копытко

Во время этой антарктической экспедиции украинские полярники на станции "Академик Вернадский" зафиксировали 4 землетрясения и довольно высокие температуры воздуха, из-за чего почти не образовался новый лед.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал метеоролог-озонометрист, руководитель 30-й Украинской антарктической станции Александр Полудень.

4 землетрясения за сезон

По словам ученого, за период этой экспедиции было зафиксировано четыре землетрясения, эпицентры которых находились примерно в тысяче километров - в районе пролива Дрейка вблизи Чили и Аргентины.

"Наш гидрологический пост "поймал" волну, как цунами. Она была небольшая, но все же дошла до нас. За такой период четыре землетрясения - это много. Раньше я такого не наблюдал", - отметил Полудень.

Сезон без нового льда

В то же время в этом сезоне в районе украинской станции почти не образовался новый лед. Средняя температура воздуха колебалась от -2 до +2 °C, а океаническая вода из-за солености замерзает только при -1,9 °C.

"Температура воды не опустилась достаточно низко, поэтому нового льда почти не появилось", - объясняет ученый.

Животные теряют "свой дом"

Отсутствие льда непосредственно бьет по местной фауне. Для антарктических животных лед - это как лес: он служит укрытием от хищников и территорией для питания.

"Без льда у животных меньше пространства для жизни. Из-за этого растения и животные мигрируют на юг, ищут кормовые базы, заходят в новые локации и отрываются от ледового щита Антарктики", - говорит Полудень.

Признаки глобального потепления

Ученые связывают эти процессы с последствиями глобального потепления. Изменение температурных режимов, отсутствие ледового покрова и нестабильность геофизических процессов все сильнее влияют на экосистему региона.

Также Полудень добавил, что почти 80 лет назад среднегодовая температура на станции составляла - 5,5 С° мороза, а сейчас от -1,8-2 С°.

Без нового льда, но с землетрясениями: полярник рассказал о тревожных изменениях в Антарктике

Читайте также о том, что происходит сейчас с озоновой дырой над Антарктидой и чего от нее ждать дальше.

Ранее мы делились видео Антарктического центра о том, как проходит обычный день биолога-полярника на станции "Академик Вернадский".

