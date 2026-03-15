Нового лідера Ірану таємно доправили до Москви, він лікується в резиденції Путіна, - ЗМІ

За словами високопоставленого джерела, близького до нового верховного лідера Ірану, Моджтаба Хаменеї доправили до Москви російським військовим літаком у рамках суворо засекреченої операції через стан його здоров'я і безпеки.

Після прибуття до столиці РФ Хаменеї "успішно" переніс операцію і наразі проходить лікування в приватній лікарні при одному з президентських палаців (резиденції) глави Кремля Володимира Путіна.

Коли і чому знадобилася госпіталізація в Москву

Згідно з джерелом, поранення Моджтаби внаслідок перших ударів США та Ізраїлю по Ірану, 28 лютого, зажадало госпіталізації в добре обладнану лікарню, ретельного медичного спостереження та особливого моніторингу, що неможливо забезпечити в Ірані в умовах тривалого бомбардування, особливо після заяви Ізраїлю про намір завдати удару по новому верховному лідерові.

Джерело пояснило, що іранські служби безпеки були занепокоєні витоком інформації про місцеперебування сина Хаменеї (йдеться про вищеописаного Моджтаба), оскільки відслідковуються лікарі та фахівці, які будуть його лікувати. З цієї причини було затверджено рекомендації його лікування в Росії.

Хто запропонував лікувати Моджтабу в Росії

Видання дізналося, що Володимир Путін під час телефонної розмови зі своїм президентом Ірану Масудом Пезешкіаном минулого четверга особисто сам запропонував лікувати Моджтабу в Росії.

Іранські офіційні особи, включно з Хаменеї, уважно розглянули російську пропозицію, і вона була схвалена. Так, у четвер увечері його вже перевезли до Москви, де медичну допомогу надавали російські лікарі та низка іранських лікарів, які супроводжували його.

Звернення Моджтаби до народу могло бути фейковим

Іранське джерело, близьке до реформаторів, повідомило газеті AJ Jariba, що існують значні сумніви в тому, що перше послання, приписуване синові Хаменеї, було таким. Є підозри, що насправді його написав генеральний секретар Вищої ради нацбезпеки Алі Ларіджані, оскільки воно повністю збігається з кількома заявами, які він сказав до так званої промови Моджтаби.

Згідно з цим джерелом, сина Хаменеї навіть не поінформували про майбутню зустріч, а його відсутність на публіці та відсутність аудіозапису виступу тільки посилюють ці підозри.

Інші цікаві факти про нового верховного лідера Ірану

Минулого четверга прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху натякнув, що його країна має інформацію про місцеперебування і стан Моджтаби, проте не бажає її розголошувати.

"Я не надаватиму йому страхування життя", - сказав він, що багато хто витлумачив як натяк на те, що Тель-Авів має конкретну інформацію про нового верховного лідера Ірану.

Водночас джерела в Єрусалимі кажуть, що згідно з припущенням ізраїльської розвідки, травма Моджтаби може бути серйознішою, ніж передбачалося спочатку. Вони також стверджують, що Тель-Авів не має достовірної інформації про його від'їзд з Ірану.

Раніше AJ Jariba повідомляло, що Моджтаба дістав поранення в ліву сторону тіла, від голови до ніг. Це сталося після того, як уламки впали поруч із ним, а не прямо на нього - під час ударів, спрямованих проти комплексу, що включає лом і офіс верховного лідера в Тегерані.