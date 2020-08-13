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Нового главу УЗ могут назначить на следующей неделе

Киев, Четверг 13 августа 2020 16:08
Нового главу УЗ могут назначить на следующей неделе
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабмин может назначить главу правления УЗ 19 августа

Кабинет министров Украины может назначить нового главу "Укрзализныци" на следующей неделе. Наблюдательный совет уже определился с кандидатурой.

Об этом на брифинге в Харькове заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, сегодня Кабмин должен получить рекомендацию с кандидатом от набсовета УЗ.

"Денис Анатольевич (Шмыгаль, - ред.), надеюсь, что на следующем заседании правительства, в среду, если все процедуры пройдем, рассмотрим и будет новый руководитель. Пока информации нет, не совсем правильно мне информировать. Получим представление, можно будет коммуницировать. Фамилия в СМИ обсуждалась", - отметил Криклий.

Напомним, в апреле 2020 года Иван Юрик сменил на должности и.о. главы правления "Укрзализныци" Желько Марчека.

"Укрзализныця" с 2017 года остается без полноценного главы правления. Последним таким руководителем был поляк Войцех Бальчун. После него на должности и.о. были Евгений Кравцов, Желько Марчек и Иван Юрик.

Ранее РБК-Украина писало, как УЗ предлагает повысить безопасность в поездах.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныУкрзализныцяВладислав Криклий
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