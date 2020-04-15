Марчек уволен с поста и.о. главы УЗ, назначен новый руководитель

Фото: Желько Марчек (uz.gov.ua)

Желько Марчека уволили из "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины уволил Желько Марчека с должности и.о. главы правления "Укрзализныци". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра инфраструктуры Владислава Криклия.

По его словам, правительство уволило Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" и исключило его из состава членов правления.

"Временно исполнять обязанности главы правления "Укрзализныци" будет Иван Юрик. Конкурс на должность главы правления, который сейчас приостановлен по решению наблюдательного совета общества, будет восстановлен и продлен после завершения карантина", - добавил Криклий.

Напомним, вчера наблюдательный совет УЗ принял решение рекомендовать Кабинету министров Украины уволить Желько Марчека.

До этого министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Марчек не оправдал доверия, поэтому будет уволен.

"Если говорить о тех вещах, которые не оправдали доверие, то их немало. Это в первую очередь продажа непрофильных активов, потому что по ним ставились соответствующие задачи", - отметил министр. Он также подчеркнул, что у "Укрзализныци" много непрофильных вещей, начиная от офисных помещений до баскетбольных залов и санаториев.