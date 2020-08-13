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Нового голову УЗ можуть призначити наступного тижня

Київ, Четвер 13 серпня 2020 16:08
Нового голову УЗ можуть призначити наступного тижня
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабмін може призначити голову правління УЗ 19 серпня

Кабінет міністрів України може призначити нового главу "Укрзалізниці" наступного тижня. Наглядова рада вже визначився з кандидатурою.

Про це на брифінгу в Харкові заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, сьогодні Кабмін має отримати рекомендацію з кандидатом від УЗ спостережної ради.

"Денис Анатолійович (Шмигаль, - ред.), сподіваюся, що на наступному засіданні уряду, у середу, якщо пройдемо всі процедури, розглянемо і буде новий керівник. Поки інформації немає, не зовсім правильно мені інформувати. Одержимо подання, можна буде комунікувати. Прізвище у ЗМІ обговорювалася", - зазначив Криклій.

Нагадаємо, у квітні 2020 року Іван Юрик змінив на посаді в. о. голови правління "Укрзалізниці" Желько Марчека.

"Укрзалізниця" з 2017 року залишається без повноцінного голови правління. Останнім таким керівником був поляк Войцех Бальчун. Після нього на посаді в. о. були Євген Кравцов, Желько Марчек та Іван Юрик.

Раніше РБК-Україна писало, як УЗ пропонує підвищити безпеку в поїздах.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниУкрзалізницяВладислав Криклій
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