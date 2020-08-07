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Охрана с оружием и "провокаторы" в вагонах: в поездах хотят усилить безопасность

Киев, Пятница 07 августа 2020 13:01
Охрана с оружием и "провокаторы" в вагонах: в поездах хотят усилить безопасность
Фото: в поездах усилят безопасность (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: РБК-Украина

Также в вагонах могут установить видеонаблюдение

"Укрзализныця" для повышения безопасности в поездах предлагает привлечь военизированную охрану. Также готовится ряд других мер.

Об этом заявил и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

По его словам, УЗ подготовила комплексную программу повышения безопасности в поездах и искоренения криминогенных проявлений и противоправных действий.

"Разработанная программа будет включать в себя подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий, пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны "Укрзализныци", установление в пассажирских вагонах специальных средств контроля, формирование так называемой профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками, борьбу с кражами на вокзалах", - отметил Юрик.

Он также добавил, что программу представят на следующей неделе.

Отметим, военизированная охрана "Укрзализныци" обеспечивает охрану грузов и объектов, правопорядок на железной дороге, пожарный надзор и тушение пожаров. На вооружении у такой охраны - стрелковое оружие, преимущественно пистолеты Форт.

Напомним, в последнее время участились случаи серьезных правонарушений в поездах; в частности, на прошлой неделе в поезде Киев-Мариуполь один из пассажиров напал на женщину и пытался ее изнасиловать.

В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что присутствие охраны в поездах может повлиять на стоимость билетов.

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