Новое правительство Украины планирует работать не меньше года

Кабинет министров Украины, утвержденный Верховной радой 29 августа, планирует работать не менее года. Об этом журналистам 30 августа сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Как отметил Гончарук, о конкретном дедлайне договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским не было.

"Я думаю, что год - это такой достаточный период времени для того, чтобы сделать вывод, эффективны ли мы, или не эффективны", - сообщил он.

При этом Гончарук заявил, что намерен очень внимательно следить за работой каждого министра своего правительства.

Как сообщало РБК-Украина, 29 августа Верховная рада назначила новым премьер-министром Украины Алексея Гончарука, а также состав Кабинета министров.

При этом новое правительство пока не представило в парламент Программу деятельности, утверждение которой дает Кабмину иммунитет на отставку в течение года.

Отметим, предыдущее правительство проработало более трех лет. Сразу после формирования Кабмина Владимира Гройсмана 14 апреля 2016 года парламент одобрил и Программу деятельности правительства.