Новий уряд України планує працювати не менше року

Кабінет міністрів України, затверджений Верховною радою 29 серпня, планує працювати не менше року. Про це журналістам 30 серпня сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Як зазначив Гончарук, про певний дедлайн домовленості з президентом України Володимиром Зеленським не було.

"Я думаю, що рік - це такий достатній період часу для того, щоб зробити висновок, чи ефективні ми, або не ефективні", - повідомив він.

При цьому Гончарук заявив, що має намір дуже уважно стежити за роботою кожного міністра свого уряду.

Як повідомляло РБК-Україна, 29 серпня Верховна рада призначила новим прем'єр-міністром України Олексія Гончарука, а також склад Кабінету міністрів.

При цьому новий уряд поки не представив у парламент Програму діяльності, затвердження якої дає Кабміну імунітет на відставку протягом року.

Відзначимо, попередній уряд пропрацював більше трьох років. Відразу після формування Кабміну Володимира Гройсмана 14 квітня 2016 року парламент схвалив і Програму діяльності уряду.