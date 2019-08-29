Гончарук назвал тактическую цель нового правительства

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Премьер-министр хочет снизить ставки по кредитам ипотечным

Новое правительство Украины ставит перед собой тактическую цель снизить ставки по кредитам. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук, выступая с трибуны Верховной рады перед своим назначением, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, правительство хотело бы видеть в Украине рост ВВП минимум на 5-7% в год, чтобы понемногу приближаться к развитым странам.

По его словам, для ускорения роста необходимы дешевые ресурсы. Гончарук считает реальными ставки по ипотеке на уровне 12-13% в гривне уже в следующем году.

"Уже в этом году может снижаться ставка по кредитам. Люди начнут делать бизнес. Это поможет запустить строительство и промышленность. Дешевое кредитование - это одна з тактических целей, которую мы поставим перед собой в ближайшее время", - заявил Гончарук.

Премьер не ставит под сомнение независимость Национального банка. "Их независимость является основой макростабильности, которую нельзя разрушать", - сказал он.

При этом Гончарук хочет диалога правительства с НБУ, "чтобы они были не слишком консервативными, чтобы они отпускали иногда, иногда давали возможность немного больше снизить кредитную ставку".

Как сообщало РБК-Украина, 29 августа Верховная рада Украины назначила на должность премьер-министра Алексея Гончарука. За его назначение проголосовали 290 парламентариев.