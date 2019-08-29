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Миссию МВФ ждут в Киеве в ближайшее время

Новости » Экономика    29.08.2019 - 17:22
Миссию МВФ ждут в Киеве в ближайшее время
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Заявление сделал будущий глава правительства

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибудет в Киев в течение ближайших недель. Об этом сказал замглавы Офиса президента, кандидат на пост премьер-министра Алексей Гончарук, выступая с трибуны Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Гончарук отметил, что Украине нужна новая долгосрочная програма с МВФ на 3-4 года.

Гончарук заявил, что основой для улучшения инвестиционного имиджа Украины должно стать сотрудничество с международными организациями.

"Поэтому уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры о новой трех-четырехлетней программе", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский внес Верховную раду кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра.

Напомним, ранее заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на общую сумму в 5-10 млрд долларов.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном в Торонто заявил, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти.

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