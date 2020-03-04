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Новое правительство планирует пересмотреть госбюджет в части выплаты пенсий

Новости » Политика     04.03.2020 - 18:03
Новое правительство планирует пересмотреть госбюджет в части выплаты пенсий
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Правительство Шмыгаля уменьшит расходы по выплатам зарплат и премий чиновникам

Кандидат на пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль во время выступления на внеочередном заседании Верховной рады заявил, что новое правительство планирует пересмотреть государственный бюджет в части выплаты пенсий. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, пересмотр бюджета планируется за счет уменьшения зарплат и премий чиновникам.

"Есть ряд вызовов. Это недопущения экономической и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год. Особенно, в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев. Есть расходы, которые мы должны уменьшить. Это касается зарплат и премий чиновников", - заявил Шмыгаль

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Напомним, сегодня, 4 марта, во время внеочередного заседания Рады, депутаты проголосовали за отставку правительства Алексея Гончарука. За такое решение проголосовали 353 нардепа.

Также сообщалось, что во время выступления в Раде президент Украины Владимир Зеленский предлагает парламенту назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Кроме этого РБК-Украина писало, что Шмыгаль пообещал презентовать программу деятельности обновленного правительства в ближайшее время. По словам Дениса Шмыгаля, в партии "Слуга народа" есть программа, где определены основные направления и основные приоритеты обновленного правительства.

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