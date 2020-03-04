Новий уряд планує переглянути держбюджет в частині виплати пенсій

Уряд Шмигаля зменшить витрати по виплатах зарплат і премій чиновникам
Кандидат на посаду прем'єр-міністра України Денис Шмигаль під час виступу на позачерговому засіданні Верховної ради заявив, що новий уряд планує переглянути державний бюджет в частині виплати пенсій. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
За його словами, перегляд бюджету планується за рахунок зменшення зарплат і премій чиновникам.
"Є ряд викликів. Це недопущення економічної і бюджетної кризи. Вважаю, що ми повинні переглянути бюджет на 2020 рік. Особливо, в частині збільшення виплат і пенсій для простих українців. Є витрати, які ми повинні зменшити. Це стосується зарплат і премій чиновників", - заявив Шмигаль
Доля Президента України Володимира Зеленського у позачерговому засіданні Верховної Ради. (Частина 2)
Доля Президента України Володимира Зеленського у позачерговому засіданні Верховної Ради. (Частина 2)Опубліковано Офіс Президента України Середа, 4 березня 2020 р.
Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, під час позачергового засідання Ради, депутати проголосували за відставку уряду Олексія Гончарука. За таке рішення проголосували 353 нардепа.
Також повідомлялося, що під час виступу в Раді президент України Володимир Зеленський пропонує парламенту призначити новим прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.
Крім цього РБК-Україна писало, що Шмигаль пообіцяв презентувати програму діяльності оновленого уряду найближчим часом. За словами Дениса Шмигаля, партії "Слуга народу" є програма, де визначені основні напрями й основні пріоритети оновленого уряду.