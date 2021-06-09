Новое нападение России Украина будет "отражать чем есть", - Кулеба

Новое нападение армии России, вооруженной новейшим оружием , Украина будет "отражать чем есть". Чтобы этого не произошло, нужно укрепить обороноспособность страны.

Об этом на брифинге с главой МИД Германии Хайко Маасом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Если Путин (президент РФ - ред.) начнет новую фазу войны, то российская армия, вооруженная новейшим оружием, будет снова атаковать Украину, а мы будем защищаться тем, что имеем в распоряжении. Это будет новая ужасная реальность, с которой нам придется столкнуться", - сказал Кулеба.

Министр выразил надежду, что до нового нападения России на Украину не произойдет. "Никто не пожалеет, что Украине не помогли укрепить оборону, чтобы отбить желание у Путина наступать", - добавил он.

Кулеба выразил благодарность Маасу за то, что Германия сосредоточивает внимание на политическом урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. "Мы надеемся, что эти усилия позволят нам остановить войну и деоккупировать территории политическим путем", - уточнил министр.