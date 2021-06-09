Новое нападение России Украина будет "отражать чем есть", - Кулеба
Новое нападение армии России, вооруженной новейшим оружием, Украина будет "отражать чем есть". Чтобы этого не произошло, нужно укрепить обороноспособность страны.
Об этом на брифинге с главой МИД Германии Хайко Маасом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Если Путин (президент РФ - ред.) начнет новую фазу войны, то российская армия, вооруженная новейшим оружием, будет снова атаковать Украину, а мы будем защищаться тем, что имеем в распоряжении. Это будет новая ужасная реальность, с которой нам придется столкнуться", - сказал Кулеба.
Министр выразил надежду, что до нового нападения России на Украину не произойдет. "Никто не пожалеет, что Украине не помогли укрепить оборону, чтобы отбить желание у Путина наступать", - добавил он.
Кулеба выразил благодарность Маасу за то, что Германия сосредоточивает внимание на политическом урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. "Мы надеемся, что эти усилия позволят нам остановить войну и деоккупировать территории политическим путем", - уточнил министр.
Напомним, на пресс-конференции Маас заявил, что Германия не будет поставлять оружие Украине. По его словам, такие поставки могли бы поставить крест на эффективности нормандского формата.
Отметим, в Украине появилась Стратегия внешнеполитической деятельности Украины, которая предполагает, что пересмотр отношений с Россией возможен после прекращения вооруженной агрессии и выплаты репараций. Только тогда Киев готов перейти к политике мирного сосуществования.
Как сообщало РБК-Украина, Дмитрий Кулеба, будучи вице-премьером, говорил, что финал войны на Донбассе будет заключаться в том, что Россия восстановит разрушенные территории или выплатит Украине компенсации.