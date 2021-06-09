Украина намерена потребовать репарации от России

Стратегия внешнеполитической деятельности Украины предполагает, что пересмотр отношений с Россией возможен после прекращения вооруженной агрессии и выплаты репараций. Только тогда Киев готов перейти к политике мирного сосуществования.

Об этом говорится в стратегии , которая была принята на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

В документе закреплено, что Украина в своей внешней политике на российском направлении будет добиваться прекращения вооруженного конфликта и возвращение временно оккупированных территорий. При этом предполагается, что это произойдет не скоро, и до этого Киев будет стремиться сократить зависимость от торговли с Москвой.

"Очевидными условиями пересмотра отношений с Российской Федерацией и перехода от конфронтации к "мирному сосуществованию" должны быть прекращение РФ агрессии против Украины и возвращение временно оккупированных территорий, осуществление компенсации и других форм репарации за ущерб, причиненный Украины вследствие временной оккупации территорий, отказ Российской Федерации от практики вмешательство во внутренние дела Украины ", - говорится в документе.

Фото: Стратегия внешнеполитической деятельности Украины