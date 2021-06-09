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Украина намерена потребовать репарации от России

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Киев, Среда 09 июня 2021 15:43
Украина намерена потребовать репарации от России Фото: украинская сторона потребует от России репарации за войну (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Стратегия внешнеполитической деятельности Украины предполагает, что пересмотр отношений с Россией возможен после прекращения вооруженной агрессии и выплаты репараций. Только тогда Киев готов перейти к политике мирного сосуществования.

Об этом говорится в стратегии, которая была принята на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

В документе закреплено, что Украина в своей внешней политике на российском направлении будет добиваться прекращения вооруженного конфликта и возвращение временно оккупированных территорий. При этом предполагается, что это произойдет не скоро, и до этого Киев будет стремиться сократить зависимость от торговли с Москвой.

"Очевидными условиями пересмотра отношений с Российской Федерацией и перехода от конфронтации к "мирному сосуществованию" должны быть прекращение РФ агрессии против Украины и возвращение временно оккупированных территорий, осуществление компенсации и других форм репарации за ущерб, причиненный Украины вследствие временной оккупации территорий, отказ Российской Федерации от практики вмешательство во внутренние дела Украины ", - говорится в документе.

Фото: Стратегия внешнеполитической деятельности Украины

Напомним, ранее нынешний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, будучи вице-премьером, говорил, что финал войны на Донбассе будет заключаться в том, что Россия восстановит разрушенные территории или выплатит Украине компенсации.

У президента России Владимира Путина в ответ говорили, что Москва может выделить деньги на восстановление Донбасса, однако это зависит пути урегулирования конфликта.

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