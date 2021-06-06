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В Германии лидер "Зеленых" выступил за поставки оружия Украине

Новина українською →
Германия, Воскресенье 06 июня 2021 17:50
В Германии лидер "Зеленых" выступил за поставки оружия Украине Фото: Роберт Габек, лидер Зеленых Германии (instagram.com/robert.habeck/)
Автор: Наталья Скороход

Лидер "Зеленых" Германии Роберт Габек выступил за то, чтоб поставлять оружие Украине. Он раскритиковал правительство за нежелание поддержать Украину в этом вопросе.

Об этом сообщает Spiegel.

По словам политика, Германия поставляет танки, ракетные части и подводные лодки таким странам как Египет, который разжигает гражданскую войну в Йемене. В результате эта война является одной из крупнейших гуманитарных катастроф современности.

Он отметил, что лучше бы эти усилия правительство сосредоточила на Украине, поскольку именно эта страна подверглась нападению и нуждается в помощи.

"Украине, подвергшейся нападению, не поставляют ни транспорт для перевозки раненых, ни приборы для разминирования, ни списанные внедорожники или приборы ночного видения. Я не понимаю, как такой политикой можно еще и хвастаться", - сказал Габек в интервью.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Германию за то, что она не поставляла Украине никакой военной помощи, хотя могла бы. По мнению украинского лидера, эта страна сделала недостаточно.

Ранее сообщалось, что Украина предоставила Германии список вооружения, которое она хотела бы получить для защиты в Черном море. Однако в Германии выступили против.

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