На Филиппинах остановил работу аэропорт столицы из-за активности вулкана

Фото: место происшествия (twitter.com/zeedaine)

Эвакуировали около 8 тыс. человек

В столице Филиппин Маниле приостановили работу аэропорта после того, как вулкан Таал на острове Лусон выбросил пепел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Высота столба пепла составила около одного км. По состоянию на сейчас, эвакуированы около 8 тыс. человек.

Международный аэропорт "Ниной Акино" (Ninoy Aquino) в столице страны Маниле заявил, что он "временно приостановил" полеты.

Вулкан находится примерно в 100 км от Манилы и является одним из самых активных в стране. Остров, на котором расположен Таал, считается опасной зоной.

Существует опасность того, что зона поражения будет больше территории острова.

Ранее сообщалось, что вМексике произошло извержение самого активного в стране вулкана Попокатепетль.

Напомним, в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии погибли несколько десятков человек. Во время извержения на необитаемом острове было 47 человек.