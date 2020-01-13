ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нове виверження вулкана на Філіппінах: евакуйовують 200 тис. людей

Новини » Надзвичайні події     13.01.2020 - 09:01
Нове виверження вулкана на Філіппінах: евакуйовують 200 тис. людей
Фото: виверження на Філіппінах (twitter.com/QuickTake)

Небезпечне виверження може статися як упродовж кількох годин, так і через кілька днів

На Філіппінах вулкан Таал викинув стовп попелу, планується евакуація 200 тис. людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Рівень небезпеки підвищений до четвертого, передостаннього. Найвищий рівень небезпеки - п’ятий - оголошують перед самим виверженням вулкана.

Евакуація розпочалася в деяких районах провінції Кавіте, що прилягають до вулкана Таал. Загалом планується, що евакуація проводитиметься в 11 містах.

Фото: виверження на Філіппінах (twitter.com/QuickTake)

"Чиновники наказали закрити прилеглі школи та урядові установи, як тільки вони почали евакуйовувати тисячі людей, попереджаючи, що щонайменше 200 тисяч осіб можуть бути змушені залишити свої домівки", - йдеться у повідомленні.

Наразі уряд Філіппін евакуював вже вісім тисяч людей. У Манілі тимчасово зупинив роботу міжнародний аеропорт імені Ніно Акіноу, скасовано близько 170 рейсів.

У Філіппінському інституті вулканології та сейсмології заявили, що небезпечне виверження може статися як упродовж кількох годин, так і через кілька днів.

Нагадаємо, також сьогодні в Еквадорі сталось виверження вулкана Ла-Кумбре.

Крім того, 12 січня в столиці Філіппін Манілі призупинили роботу аеропорту після того, як вулкан Таал на острові Лусон викинув попіл.

В Еквадорі сталось виверження вулкана Кількість жертв виверження вулкана у Новій Зеландії знову збільшилася
Новини України извержениевулканФилиппиныевакуація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся