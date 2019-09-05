Новое итальянское правительство приняло присягу

В четверг утром, 5 сентября, в римском Квиринальском палаце новое правительство Италии приняло присягу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.

Отмечается, что 12 из 21 министра никогда не занимали правительственных должностей. В новом правительстве большинство министров из южной части страны - 11 министров с юга, 8 с севера, 2 из Рима.

В составе нового правительства Италии 10 человек, которые представляют партию "Движение 5 звезд", а 9 министров представляют Демократическую партию.

Также сообщается, что в новом правительстве не будет Сальвини, который ранее занимал пост главы МВД. 10 сентября в Сенате должно состоятся голосование за доверие новому правительству, а сегодня состоится первый Совет министров.

Президент Италии Серджо Маттарелла, что в ближайшие дни представить свою программу.

Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что новое правительство посвятит "лучшую энергию, навыки и страсть к тому, чтобы сделать Италию лучше в интересах всех граждан с севера на юг".

Напомним, ранее лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, которого обвиняют в связях с Россией, заявил, что в парламенте нет коалиции и потребовал досрочных выборов.

В августе Конте обьявил, что уходит в отставку и обвинил в безответственности своего заместителя - министра внутренних дел и лидера одной из двух правящих партий Сальвини, назвав его оппортунистом.

Четвертого сентября две партии достигли коалиционного соглашения, утвердив состав нового правительства, который возглавил Конте.