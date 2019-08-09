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В Италии требуют досрочных выборов

Новости » Политика    09.08.2019 - 07:01
В Италии требуют досрочных выборов
Фото: Маттео Сальвини (facebook.com)

Вице-премьер Сальвини заявил об отсутствии большинства в парламенте

Заместитель главы Совета министров Италии, федеральный секретарь правопопулистской партии "Лига" призвал к досрочным выборам в парламент страны, заявив об отсутствии большинства в парламенте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание La Stampa.

По мнению Сальвини, в нынешней ситуации альтернативы выборам нет.

"Мы не хотим дополнительных мест в парламенте или министерских позиций, не хотим перестановок или технического правительства: на смену этому правительству могут прийти только выборы", - заявил вице-премьера.

Сальвини настаивает, чтобы премьер-министр Джузеппе Конте созвал голосование в парламенте по вопросу о доверии правительству.

"Давайте вернем власть избирателям", - заявил вице-премьер.

Сальвини выразил уверенность в отсутствии большинства в парламенте и заявил, что новое голосование - единственная альтернатива коалиции с популистским движением "5 звезд".

Напомним, в июле итальянские прокуроры допросили помощника главы итальянского МВД и вице-премьера Маттео Сальвини Джанлуку Савоини, подозреваемого в коррупции по делу о предполагаемом финансировании ультраправой партии "Лига" Россией.

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