ru
ua

Новий італійський уряд прийняв присягу

Новини » Політика   

Майже половина міністрів ніколи не працювали в уряді

У четвер вранці, 5 вересня, в римському Квірінальському палаці нове уряд Італії прийняло присягу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.

Зазначається, що 12 з 21 міністра ніколи не займали урядових посад. У новому уряді більшість міністрів з південної частини країни - 11 міністрів з півдня, 8 з півночі, 2 з Риму.

У складі нового уряду Італії 10 чоловік, які представляють партію "Рух 5 зірок", а 9 міністрів представляють Демократичну партію.

Також повідомляється, що в новому уряді не буде Маттео Сальвіні, який раніше займав посаду глави МВС. 10 вересня в Сенаті має відбутися голосування за довіру новому уряду, а сьогодні відбудеться перший Рада міністрів.

Президент Італії Серджо Маттарелла, що в найближчі дні представити свою програму.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що новий уряд присвятить "кращу енергію, навички і пристрасть до того, щоб зробити Італію краще в інтересах усіх громадян з півночі на південь".

Нагадаємо, раніше лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні, якого звинувачують у зв'язках з Росією, заявив, що в парламенті немає коаліції і зажадав дострокових виборів.

У серпні Конте оголосив, що йде у відставку і звинуватив у безвідповідальності свого заступника - міністра внутрішніх справ і лідера однієї з двох правлячих партій Сальвіні, назвавши його опортуністом.

Четвертого вересня дві партії досягли коаліційної угоди, затвердивши склад нового уряду, який очолив Конте.

Раді пропонують скасувати держфінансування партій, які програли вибори Росія виплатила борг Раді Європи
Читати всі новини