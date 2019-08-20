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Премьер-министр Италии объявил об отставке

Новости » Политика    20.08.2019 - 17:09
Премьер-министр Италии объявил об отставке
Фото: Джузеппе Конте (quirinale.it)

Джозеппе Конте уходит в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Кроме того, он заявил, что работа его правительства заканчивается.

"Дорогие друзья из движения "5 звезд" (одна из двух правящих партий, - ред.) на этом заканчивается работа нашего правительства. По завершении этого заседания я передам официально прошение об отставке в руки президента Серджо Маттареллы", - заявил Конте.

Кроме того, Конте обвинил в безответственности своего заместителя - министра внутренних дел и лидера одной из двух правящих партий ("Лиги", - ред.) - Маттео Сальвини, назвав его оппортунистом.

"Скажу, что министр внутренних дел нарушил свои обязательства, преследует личные интересы и интересы своей партии, проявляя политическую безответственность", - заявил Конте.

Он указал, что после успеха на выборах в Европарламент в мае, на которых "Лига" получила 34%, Сальвини "искал повод для кризиса".

Конте уличил Сальвини в неуважении к парламенту, поскольку тот делает свои заявления, "ведущие к тяжелым последствиям", на площадях и в социальных сетях. Премьер-министр также припомнил заместителю отказ выступить в парламенте по делу о предполагаемом финансировании "Лиги" из Российской Федерации, в связи с чем сейчас ведется расследование.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что заместитель главы Совета министров Италии, федеральный секретарь правопопулистской партии "Лига" призвал к досрочным выборам в парламент страны, заявив об отсутствии большинства в парламенте. Сальвини выразил уверенность в отсутствии большинства в парламенте и заявил, что новое голосование - единственная альтернатива коалиции с популистским движением "5 звезд".

Кроме того, премьер-министр Италии Джузеппе Конте после встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Риме заявил, что Италия работает над отменой санкций Европейского союза против России, и что отношения между странами в "прекрасном состоянии".

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