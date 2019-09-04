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В Италии утвердили новое правительство с прежним премьером

Новости » Политика    04.09.2019 - 03:43
В Италии утвердили новое правительство с прежним премьером
Фото: Джузеппе Конте (quirinale.it)

Благодаря достижению соглашения о новой коалиции в Италии не будут проводиться досрочные выборы

В правительстве Италии две партии достигли коалиционного соглашения, утвердив состав нового правительства, которое в дальнейшем будет возглавлять Джузеппе Конте на посту премьер-министра. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Теперь коалиция в итальянском правительстве будет состоять из представителей Демократической партии Италии и Движения пяти звезд. Таким образом страна избежит проведения досрочных выборов.

"Члены популистского движения пяти звезд проголосовали за поддержку формирования правительства с левоцентристами, прекратив политический кризис в Италии", - отметили обе партии после онлайн-голосования.

Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил 20 августа 2019 о том, что уходит в отставку. Также добавил, что работа его правительства заканчивается. Кроме того, Конте обвинил в безответственности своего заместителя - министра внутренних дел и лидера одной из двух правящих партий ("Лиги", - ред.) - Маттео Сальвини, назвав его оппортунистом.

Через два дня итальянские СМИ распространили информацию, что заместитель председателя Конституционного суда Марта Картабия может впервые в истории стать женщиной-премьер-министром Италии.

Во вторник, 3 августа, стало известно, что представитель политика Маттео Сальвини ("Лига Севера") обсуждал возможную нефтяную сделку для финансирования правой партии с россиянами Андреем Харченко и Ильей Якуниным. Отмечается, что разговор сторон записано на пленку, которую имеет BuzzFeed.

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