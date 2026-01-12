Новий заступник голови СБУ і не тільки: Зеленський затвердив кадрові перестановки

Президент України Володимир Зеленський затвердив нові кадрові рішення. Зокрема, заступником голови СБУ став Іван Рудницький.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази глави української держави.
Президент указом №43/202 звільнив Івана Рудницького з посади голови Волинської обласної військової адміністрації.
При цьому, згідно з указом №46/2026, Рудинцький отримав посаду заступника голови СБУ.
Іван Рудницький - полковник СБУ і контррозвідник із понад двадцятирічним досвідом служби.
Він пройшов кар'єрний шлях від оперативного співробітника до керівника регіональних управлінь Служби безпеки України, зокрема, очолював СБУ в Закарпатській та Волинській областях.
У листопаді 2024 року президент України призначив Івана Рудницького головою Волинської обласної військової адміністрації.
Ще одним указом Зеленський призначив Тараса Пастуха головою Тернопільської обласної державної адміністрації.
Тарас Пастух - український громадський діяч, політик, підприємець і військовий, ветеран російсько-української війни. Народився 20 березня 1978 року в Тернополі.
Він був депутатом Тернопільської обласної ради, головою Бучацької РДА, а 2014 року став народним депутатом України 8-го скликання.
З 2014 року служив у розвідувальній роті 128-ї гірсько-піхотної бригади ЗСУ.
Також глава української держави призначив Романа Романюка в.о. голови Волинської облдержадміністрації.
Роман Романюк - заступник голови Волинської облдержадміністрації. Народився 24 червня 1985 року в м. Луцьк, Волинська область.
Має вищу освіту: бакалавр і спеціаліст із фінансів (Луцький державний технічний університет, 2006-2007), а також диплом юриста (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018).
Кандидат економічних наук із 2021 року.
Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський призначив нових голів ОВА у Вінницькій, Полтавській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях.
Відповідні укази глави української держави було оприлюднено на сайті Офісу президента.