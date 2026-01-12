Новый замглавы СБУ и не только: Зеленский утвердил кадровые перестановки

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые кадровые решения. В частности, заместителем главы СБУ стал Иван Рудницкий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы украинского государства.
Президент указом №43/202 уволил Ивана Рудницкого с должности главы Волынской областной военной администрации.
При этом, согласно указу №46/2026, Рудинцкий получил должность заместителя главы СБУ.
Иван Рудницкий - полковник СБУ и контрразведчик с более чем двадцатилетним опытом службы.
Он прошел карьерный путь от оперативного сотрудника до руководителя региональных управлений Службы безопасности Украины, в частности, возглавлял СБУ в Закарпатской и Волынской областях.
В ноябре 2024 года президент Украины назначил Ивана Рудницкого председателем Волынской областной военной администрации.
Еще одним указом Зеленский назначил Тараса Пастуха главой Тернопольской областной государственной администрации.
Тарас Пастух - украинский общественный деятель, политик, предприниматель и военный, ветеран российско-украинской войны. Родился 20 марта 1978 года в Тернополе.
Он был депутатом Тернопольского областного совета, председателем Бучачской РГА, а в 2014 году стал народным депутатом Украины 8-го созыва.
С 2014 года служил в разведывательной роте 128-й горно-пехотной бригады ВСУ.
Также глава украинского государства назначил Романа Романюка и.о. главы Волынской облгосадминистрации.
Роман Романюк - заместитель главы Волынской облгосадминистрации. Родился 24 июня 1985 года в г. Луцк, Волынская область.
У него высшее образование: бакалавр и специалист по финансам (Луцкий государственный технический университет, 2006–2007), а также диплом юриста (Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки, 2018).
Кандидат экономических наук с 2021 года.
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав ОВА в Винницкой, Полтавской, Днепропетровской и Черновицкой областях.
Соответствующие указы главы украинского государства были обнародованы на сайте Офиса президента.