Новий заступник голови СБУ і не тільки: Зеленський затвердив кадрові перестановки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази глави української держави.

Новий заступник голови СБУ

Президент указом №43/202 звільнив Івана Рудницького з посади голови Волинської обласної військової адміністрації.

При цьому, згідно з указом №46/2026, Рудинцький отримав посаду заступника голови СБУ.

Іван Рудницький - полковник СБУ і контррозвідник із понад двадцятирічним досвідом служби.

Він пройшов кар'єрний шлях від оперативного співробітника до керівника регіональних управлінь Служби безпеки України, зокрема, очолював СБУ в Закарпатській та Волинській областях.

У листопаді 2024 року президент України призначив Івана Рудницького головою Волинської обласної військової адміністрації.

Новий голова Тернопільської ОДА

Ще одним указом Зеленський призначив Тараса Пастуха головою Тернопільської обласної державної адміністрації.

Тарас Пастух - український громадський діяч, політик, підприємець і військовий, ветеран російсько-української війни. Народився 20 березня 1978 року в Тернополі.

Він був депутатом Тернопільської обласної ради, головою Бучацької РДА, а 2014 року став народним депутатом України 8-го скликання.

З 2014 року служив у розвідувальній роті 128-ї гірсько-піхотної бригади ЗСУ.

В.о. голови Волинської ОДА

Також глава української держави призначив Романа Романюка в.о. голови Волинської облдержадміністрації.

Роман Романюк - заступник голови Волинської облдержадміністрації. Народився 24 червня 1985 року в м. Луцьк, Волинська область.

Має вищу освіту: бакалавр і спеціаліст із фінансів (Луцький державний технічний університет, 2006-2007), а також диплом юриста (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018).

Кандидат економічних наук із 2021 року.