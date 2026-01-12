Новый замглавы СБУ и не только: Зеленский утвердил кадровые перестановки

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые кадровые решения. В частности, заместителем главы СБУ стал Иван Рудницкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы украинского государства.

Новый замглавы СБУ

Президент указом №43/202 уволил Ивана Рудницкого с должности главы Волынской областной военной администрации.

При этом, согласно указу №46/2026, Рудинцкий получил должность заместителя главы СБУ.

Иван Рудницкий - полковник СБУ и контрразведчик с более чем двадцатилетним опытом службы.

Он прошел карьерный путь от оперативного сотрудника до руководителя региональных управлений Службы безопасности Украины, в частности, возглавлял СБУ в Закарпатской и Волынской областях.

В ноябре 2024 года президент Украины назначил Ивана Рудницкого председателем Волынской областной военной администрации.

Новый глава Тернопольской ОГА

Еще одним указом Зеленский назначил Тараса Пастуха главой Тернопольской областной государственной администрации.

Тарас Пастух - украинский общественный деятель, политик, предприниматель и военный, ветеран российско-украинской войны. Родился 20 марта 1978 года в Тернополе.

Он был депутатом Тернопольского областного совета, председателем Бучачской РГА, а в 2014 году стал народным депутатом Украины 8-го созыва.

С 2014 года служил в разведывательной роте 128-й горно-пехотной бригады ВСУ.

И.о. главы Волынской ОГА

Также глава украинского государства назначил Романа Романюка и.о. главы Волынской облгосадминистрации.

Роман Романюк - заместитель главы Волынской облгосадминистрации. Родился 24 июня 1985 года в г. Луцк, Волынская область.

У него высшее образование: бакалавр и специалист по финансам (Луцкий государственный технический университет, 2006–2007), а также диплом юриста (Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки, 2018).

Кандидат экономических наук с 2021 года.