Новий законопроєкт РФ розширює "профілактичні заходи" і репресії

У Росії запропоновано законопроєкт, який розширює "профілактичні заходи" проти "спотворення історії", що узаконює ідеологічний контроль і несе особливі ризики для жителів тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору.

Депутати партії "Единая Россия" спільно з сенаторами запропонували новий законопроєкт, який розширює можливості державних органів щодо "профілактики деструктивної поведінки", фактично закріплюючи за окупаційними структурами контроль над свідомістю громадян.

Ініціатива подається під виглядом боротьби із "зовнішнім впливом" і "деструктивною пропагандою", але на практиці створює інструменти для масового тиску на населення.

Розширення "профілактичних заходів"

Законопроєкт легалізує ідею, що будь-яку незгоду з нав'язаними окупаційними наративами, критику радянсько-російської версії історії або відмову брати участь у воєнізованих заходах можна кваліфікувати як "антисоціальну поведінку" або "загрозу безпеці".

Серед можливих заходів передбачені "профілактичні бесіди", офіційні попередження та постійний облік громадян силами окупаційних структур.

Загроза для жителів ТОТ

Для населення тимчасово окупованих територій це означає посилення репресій, обмеження свободи слова та масовий примус до лояльності.

Законопроєкт закріплює правову основу для репресивного контролю, перетворює історію на інструмент пропаганди, а "патріотизм" - на обов'язкову форму підпорядкування.

Наслідки для громадян

Ініціатива фактично легалізує практику ідеологічної окупації та мілітаризації суспільства, погрожуючи повним позбавленням громадянських прав і свобод на тимчасово окупованих територіях, посилюючи тиск на кожного жителя та закріплюючи механізми тотального контролю.