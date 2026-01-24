ua en ru
Сб, 24 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Новый законопроект РФ расширяет "профилактические меры" и репрессии

РФ, Суббота 24 января 2026 05:10
UA EN RU
Новый законопроект РФ расширяет "профилактические меры" и репрессии Фото: паспорт "ДНР" (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В России предложен законопроект, расширяющий "профилактические меры" против "искажения истории", что узаконивает идеологический контроль и несет особые риски для жителей временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления.

Депутаты партии "Единая Россия" совместно с сенаторами предложили новый законопроект, который расширяет возможности государственных органов по "профилактике деструктивного поведения", фактически закрепляя за оккупационными структурами контроль над сознанием граждан.

Инициатива подается под видом борьбы с "внешним влиянием" и "деструктивной пропагандой", но на практике создает инструменты для массового давления на население.

Расширение "профилактических мер"

Законопроект легализует идею, что любое несогласие с навязанными оккупационными нарративами, критика советско-российской версии истории или отказ участвовать в военизированных мероприятиях может квалифицироваться как «антисоциальное поведение» или "угроза безопасности".

Среди возможных мер предусмотрены "профилактические беседы", официальные предупреждения и постоянный учет граждан силами оккупационных структур.

Угроза для жителей ТОТ

Для населения временно оккупированных территорий это означает усиление репрессий, ограничение свободы слова и массовое принуждение к лояльности.

Законопроект закрепляет правовую основу для репрессивного контроля, превращает историю в инструмент пропаганды, а "патриотизм" — в обязательную форму подчинения.

Последствия для граждан

Инициатива фактически легализует практику идеологической оккупации и милитаризации общества, угрожая полным лишением гражданских прав и свобод на временно оккупированных территориях, усиливая давление на каждого жителя и закрепляя механизмы тотального контроля.

Напоминаем, что оккупационные администрации при поддержке федеральных структур РФ системно вовлекают школы на временно оккупированных территориях Украины в милитаризацию образования: под видом обновления учебных программ в рамках курса "основы безопасности и защиты родины" детям фактически навязывают элементы начальной военной подготовки с демонстрацией оружия, экипировки и технологий управления беспилотниками.

Отметим, что оккупационные структуры в Херсонской области продолжают милитаризацию детей с временно оккупированных территорий, вывозив подростков в Россию под видом образовательных инициатив: очередная группа несовершеннолетних была отправлена в Волгоград в рамках проекта "Гордость нации. Путь развития", который фактически используется для военной подготовки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Киев под массированным ударом, Харьков атаковали дроны: что известно о последствиях
Киев под массированным ударом, Харьков атаковали дроны: что известно о последствиях
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов