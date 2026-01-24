Новый законопроект РФ расширяет "профилактические меры" и репрессии

В России предложен законопроект, расширяющий "профилактические меры" против "искажения истории", что узаконивает идеологический контроль и несет особые риски для жителей временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления.

Депутаты партии "Единая Россия" совместно с сенаторами предложили новый законопроект, который расширяет возможности государственных органов по "профилактике деструктивного поведения", фактически закрепляя за оккупационными структурами контроль над сознанием граждан.

Инициатива подается под видом борьбы с "внешним влиянием" и "деструктивной пропагандой", но на практике создает инструменты для массового давления на население.

Расширение "профилактических мер"

Законопроект легализует идею, что любое несогласие с навязанными оккупационными нарративами, критика советско-российской версии истории или отказ участвовать в военизированных мероприятиях может квалифицироваться как «антисоциальное поведение» или "угроза безопасности".

Среди возможных мер предусмотрены "профилактические беседы", официальные предупреждения и постоянный учет граждан силами оккупационных структур.

Угроза для жителей ТОТ

Для населения временно оккупированных территорий это означает усиление репрессий, ограничение свободы слова и массовое принуждение к лояльности.

Законопроект закрепляет правовую основу для репрессивного контроля, превращает историю в инструмент пропаганды, а "патриотизм" — в обязательную форму подчинения.

Последствия для граждан

Инициатива фактически легализует практику идеологической оккупации и милитаризации общества, угрожая полным лишением гражданских прав и свобод на временно оккупированных территориях, усиливая давление на каждого жителя и закрепляя механизмы тотального контроля.