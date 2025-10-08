Новий закон про виїзд чоловіків до 22 років обвалив ринок праці: бізнес б’є на сполох

Новий закон, який дозволив чоловікам віком 18-22 років тимчасово виїжджати за кордон, уже відчутно вплинув на український ринок праці. Роботодавці заявляють, що відчули зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

За результатами дослідження, проведеного у вересні 2025 року серед 573 представників бізнесу, 41% роботодавців заявили, що помітили зміни після ухвалення закону, а найбільше вплив відчули великі компанії.

Що кажуть роботодавці

Думки бізнесу розділилися:

36% підтримують дозвіл виїзду молодих чоловіків;

33% - проти.



Як виїзд молоді за кордон вплинув на бізнес (інфографіка: OLX Робота)

Основні наслідки, які вже відчули компанії, - звільнення молодих працівників і ускладнення пошуку нових кандидатів. Найбільше постраждали галузі, де традиційно працюють студенти та молоді спеціалісти - логістика, сфера послуг і виробництво.



Ключові проблеми роботодавців (інфографіка: OLX Робота)

Як адаптується бізнес

У відповідь на кадрові виклики компанії почали змінювати підходи до формування команд:

активніше залучають старших кандидатів - з досвідом, які можуть швидше замінити молодих працівників;

збільшили набір жінок на посади, де раніше переважали чоловіки;

тимчасово заморозили розширення бізнесу або відкриття нових напрямів;

оптимізували структуру штату - скоротили кількість вакансій або об’єднали посади;

запровадили бонуси та соцпакети для утримання молоді, що залишилася в Україні;

почали співпрацювати з фрілансерами та віддаленими працівниками, зокрема з інших регіонів;

активно шукають персонал у нових областях України, де менша конкуренція за кадри;

запускають внутрішні програми навчання та перекваліфікації для заповнення нестачі кадрів;

частина компаній навіть розглядає можливість пошуку персоналу за кордоном або часткове припинення діяльності;

при цьому близько третини бізнесів не змінювали кадрової політики, очікуючи стабілізації ситуації.



Як бізнес адаптовує кадрову політику (інфографіка: OLX Робота)

Що думає молодь

Серед українців до 22 років, які взяли участь в опитуванні, 23% заявили, що планують виїзд за кордон (12% - "скоріше планують", 11% - "точно планують").



Скільки молоді планує мігрувати (інфографіка: OLX Робота)

Причини виїзду:

безпека - 53%;

уникнення мобілізації - 38%;

кар’єрні можливості за кордоном - 43%;

навчання - 29%;

бажання подорожувати - 33%.



Чому молодь їде за кордон (інфографіка: OLX Робота)

Водночас 45% респондентів не збираються залишати Україну (28% - точно ні, 17% - скоріше ні). Їх мотивує:

бажання допомогти країні - 39%;

прагнення побудувати кар’єру вдома - 40%;

родина - 48%.

Також 34% сумніваються, що за кордоном житиметься краще, а 15% не мають можливостей для виїзду - фінансових чи документальних.



Чому молодь залишається в Україні (інфографіка: OLX Робота)

Більшість опитаних (51%) нині навчаються, 19% уже працюють, а 22% поєднують роботу з навчанням. Половина з тих, хто поки не має роботи, планують шукати її саме в Україні.

Цікаво, що понад половина молодих українців (54%) мають друзів або родичів, які вже виїхали або готуються до цього. Серед них 46% поїхали одразу після набуття чинності закону, а 19% звільнилися з роботи, щоб виїхати.