Новий закон про виїзд чоловіків до 22 років обвалив ринок праці: бізнес б’є на сполох
Новий закон, який дозволив чоловікам віком 18-22 років тимчасово виїжджати за кордон, уже відчутно вплинув на український ринок праці. Роботодавці заявляють, що відчули зміни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.
За результатами дослідження, проведеного у вересні 2025 року серед 573 представників бізнесу, 41% роботодавців заявили, що помітили зміни після ухвалення закону, а найбільше вплив відчули великі компанії.
Що кажуть роботодавці
Думки бізнесу розділилися:
- 36% підтримують дозвіл виїзду молодих чоловіків;
- 33% - проти.
Як виїзд молоді за кордон вплинув на бізнес (інфографіка: OLX Робота)
Основні наслідки, які вже відчули компанії, - звільнення молодих працівників і ускладнення пошуку нових кандидатів. Найбільше постраждали галузі, де традиційно працюють студенти та молоді спеціалісти - логістика, сфера послуг і виробництво.
Ключові проблеми роботодавців (інфографіка: OLX Робота)
Як адаптується бізнес
У відповідь на кадрові виклики компанії почали змінювати підходи до формування команд:
- активніше залучають старших кандидатів - з досвідом, які можуть швидше замінити молодих працівників;
- збільшили набір жінок на посади, де раніше переважали чоловіки;
- тимчасово заморозили розширення бізнесу або відкриття нових напрямів;
- оптимізували структуру штату - скоротили кількість вакансій або об’єднали посади;
- запровадили бонуси та соцпакети для утримання молоді, що залишилася в Україні;
- почали співпрацювати з фрілансерами та віддаленими працівниками, зокрема з інших регіонів;
- активно шукають персонал у нових областях України, де менша конкуренція за кадри;
- запускають внутрішні програми навчання та перекваліфікації для заповнення нестачі кадрів;
- частина компаній навіть розглядає можливість пошуку персоналу за кордоном або часткове припинення діяльності;
- при цьому близько третини бізнесів не змінювали кадрової політики, очікуючи стабілізації ситуації.
Як бізнес адаптовує кадрову політику (інфографіка: OLX Робота)
Що думає молодь
Серед українців до 22 років, які взяли участь в опитуванні, 23% заявили, що планують виїзд за кордон (12% - "скоріше планують", 11% - "точно планують").
Скільки молоді планує мігрувати (інфографіка: OLX Робота)
Причини виїзду:
- безпека - 53%;
- уникнення мобілізації - 38%;
- кар’єрні можливості за кордоном - 43%;
- навчання - 29%;
- бажання подорожувати - 33%.
Чому молодь їде за кордон (інфографіка: OLX Робота)
Водночас 45% респондентів не збираються залишати Україну (28% - точно ні, 17% - скоріше ні). Їх мотивує:
- бажання допомогти країні - 39%;
- прагнення побудувати кар’єру вдома - 40%;
- родина - 48%.
Також 34% сумніваються, що за кордоном житиметься краще, а 15% не мають можливостей для виїзду - фінансових чи документальних.
Чому молодь залишається в Україні (інфографіка: OLX Робота)
Більшість опитаних (51%) нині навчаються, 19% уже працюють, а 22% поєднують роботу з навчанням. Половина з тих, хто поки не має роботи, планують шукати її саме в Україні.
Цікаво, що понад половина молодих українців (54%) мають друзів або родичів, які вже виїхали або готуються до цього. Серед них 46% поїхали одразу після набуття чинності закону, а 19% звільнилися з роботи, щоб виїхати.
Виїзд за кордон чоловіків віком 18-22 років
Нагадаємо, в Україні дозволили виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років під час дії воєнного стану. Відповідна постанова уряду набула чинності наприкінці серпня 2025 року.
Нові правила дозволяють молодим чоловікам перетинати державний кордон, якщо вони мають закордонний паспорт і військово-обліковий документ - у паперовому або електронному форматі.
Водночас обмеження залишаються чинними для окремих категорій, зокрема для тих, хто працює в органах державної влади чи місцевого самоврядування. Вони можуть виїжджати лише у службові відрядження.
У Державній прикордонній службі запевняють, що масового виїзду юнаків після зміни правил не спостерігається. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, ця категорія громадян справді перетинає кордон, але значного зростання пасажиропотоку не зафіксовано.