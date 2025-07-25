Новий закон про НАБУ і САП: Зеленський розказав, за якою ознакою відправлятимуть на поліграф

"Підготували законопроект, який базується на основних принципах незалежності антикорупційних органів", - заявив Зеленський.

Він зауважив, що є нові норми в цьому законопроекті, які будуть застосовуватись, як захист від впливу Російської Федерації, передусім через кейси, які відбулися з деякими представниками НАБУ.

"Мова зокрема про детектор брехні для всіх співробітників антикорупційних органів, правоохоронних органів, це і Нацполіція, і ДБР, які мають родичів з Росії або в Росії. Є пропозиція, що раз на два роки вони будуть проходити детектор. Всі правоохоронці і всі антикорупціонери повинні бути в рівних умовах", - наголосив він.

Примітно, що раніше президент не уточнював, що детектор брехні буде застосовуватись до осіб, які мають родичів з Росії або в Росії. Ба більше, в тексті законопроекту це теж не зазначено.