Новий закон про мобілізацію. Хто, крім студентів, може розраховувати на відстрочку

Новий закон про мобілізацію

Нагадаємо, 11 квітня Верховна рада України ухвалила у другому читанні законопроект №10449, який урегульовує процедуру мобілізації. Народні депутати врахували понад 30 правок Комітету з нацбезпеки, а також остаточно виключили з документу демобілізацію військових.

Документ набере чинності через місяць після того, як його підпише спікер парламенту та президент.

Детальніше про мобілізацію та про те, що зміниться з травня, коли закон набере чинності - читайте у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.