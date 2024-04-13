Новый закон о мобилизации. Кто, кроме студентов, может рассчитывать на отсрочку

Новый закон о мобилизации

Напомним, 11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10449, регулирующий процедуру мобилизации. Народные депутаты учли более 30 поправок Комитета по нацбезопасности, а также окончательно исключили из документа демобилизацию военных.

Документ вступит в силу через месяц после того, как его подпишет спикер парламента и президент.

Детальнее о мобилизации и о том, что изменится с мая, когда закон вступит в силу - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.