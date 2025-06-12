Для ЗСУ доступний новий дрон: що відомо про гексакоптер "Волиняка"

Як повідомляється, Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у війську бомбардувальний гексакоптер "Волиняка".

Що таке "Волиняка"

"Волиняка" - вітчизняний бомбардувальний гексакоптер, призначений для знищення широкого спектра ворожих цілей.

Його перші модифікації працюють на фронті з перших місяців широкомасштабної війни. Вони вже знищили сотні зразків ворожої військової техніки, бліндажів та скупчень ворожої сили.

"Бомбери" здатні виконувати бойові завдання за будь-якої погоди: у сутінках, при сильному вітрі.

Основні характеристики "бомбера"

Бомбардувальний гексакоптер "Волиняка". складається із:

пульта управління,

окулярів пілота,

ретранслятора,

багаторазового гексакоптера, обладнаного шістьма потужними безколекторними двигунами.

Фото: бомбардувальний гексакоптер "Волиняка" (mod.gov.ua)

"Волиняку" спроєктовано для перевезення вантажів у складних бойових умовах, він може: