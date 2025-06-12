Для ВСУ доступен новый дрон: что известно о гексакоптере "Волыняка"

Кстати, даже Дональд Трамп поражен широким использованием БпЛА в современной войне. Он говорит, что никто не ожидал, что именно дроны окажутся основным оружием в войне между Украиной и РФ.

Между тем, Россия также не стоит на месте. Так, на днях россияне применили во время атаки на Киев новый реактивный дрон "Герань-3".

А украинские военные инженеры сейчас работают над разработкой новых дронов-перехватчиков, которые будут защищать объекты энергетики. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.