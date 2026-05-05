Новий Цивільний кодекс допрацюють, але попереду складні дебати, - Качка

Як зазначив Качка, більшість критичних зауважень щодо нової редакції Кодексу стосуються книги про сімейне право.

"Тож зараз саме час між першим і другим читанням додати необхідні поправки, і вони будуть внесені, і перед голосуванням у другому читанні відбудуться справді складні інклюзивні дебати. Знадобиться кілька місяців, перш ніж він буде підготовлений, тому що єдиний спосіб забезпечити легітимність Цивільного кодексу та приватного права загалом - це його прийняття суспільством", - сказав він.

Дебати щодо проєкту нового Цивільного кодексу, за словами віцепрем'єра, насправді допомагають консолідувати всі питання, які необхідно вирішити в законодавстві.

"Але всі ці питання здебільшого пов’язані із сімейним правом, питаннями дискримінації, і ми, як уряд, справді прагнемо забезпечити належне врегулювання всіх цих тем українським законодавством", - резюмував Качка.