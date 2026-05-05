Новый Гражданский кодекс доработают, но впереди сложные дебаты, - Качка

Новую редакцию Гражданского кодекса доработают ко второму чтению в Верховной Раде. Документ должен получить одобрение общества.
Об этом на брифинге в Киеве сказал вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка в ответ на вопрос РБК-Украина.
Как отметил Качка, большинство критических замечаний по новой редакции Кодекса касаются книги о семейном праве.
"Поэтому сейчас самое время между первым и вторым чтением добавить необходимые поправки, и они будут внесены, и перед голосованием во втором чтении состоятся действительно сложные инклюзивные дебаты. Понадобится несколько месяцев, прежде чем он будет подготовлен, потому что единственный способ обеспечить легитимность Гражданского кодекса и частного права в целом - это его принятие обществом", - сказал он.
Дебаты по проекту нового Гражданского кодекса, по словам вице-премьера, на самом деле помогают консолидировать все вопросы, которые необходимо решить в законодательстве.
"Но все эти вопросы в основном связаны с семейным правом, вопросами дискриминации, и мы, как правительство, действительно стремимся обеспечить надлежащее урегулирование всех этих тем украинским законодательством", - резюмировал Качка.
В конце апреля Верховная Рада поддержала в первом чтении новую редакцию Гражданского кодекса Украины. Как объяснял инициатор изменений, спикер парламента Руслан Стефанчук, действующий кодекс уже давно не соответствует реалиям, поэтому пришло время его обновить.
Над документом, по словам Стефанчука, работали в течение семи лет сотни юристов со всей страны. Однако некоторые нормы предложенной редакции вызвали критику в обществе. В частности по поводу "гражданского брака" и развода.
Кроме того, сначала в обновленном кодексе предлагалось разрешить брак с 14 лет в случае беременности или рождения ребенка. Однако из редакции, которую приняли в первом чтении, эти изменения были исключены.
