Новий топовий Snapdragon: Samsung готує масштабний реліз Galaxy S27

Деталі витоку та регіональні збірки

Повідомляється, що станом на зараз зареєстровано 3 окремі варіанти проєкту, які розробляються паралельно під кодовою назвою чипсета SM8975:

SS_SM8975_GS27_AP - збірка, призначена для Азійсько-Тихоокеанського регіону.

SS_SM8975_GS27_KOR - спеціальна версія пристрою для домашнього ринку Південної Кореї.

SS_SM8975_GS27_VZW - модифікація, створена під вимоги американського мобільного оператора Verizon.

Усі 3 проєктні записи прив'язані до пакета дистрибуції програмного забезпечення під назвою "Snapdragon_Premium_High_2026".

Саме це маркування є внутрішнім позначенням Qualcomm для її майбутніх флагманських процесорів.

Samsung тестує Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (скриншот: Notebook Check)

Запуск одразу трьох паралельних регіональних та операторських збірок на цьому етапі відповідає стандартному процесу тестування перед випуском пристрою.

Це означає, що апаратна частина смартфона вже пройшла початкову стадію первинного запуску кремнієвої платформи й перейшла до випробувань радіочастотних модулів та програмного забезпечення.

Розробники пояснюють: це все для того, щоби гаджет підпадав під вимоги конкретних операторів. А наявність версії для Verizon вказує на те, що процедура сертифікації для ринку США вже триває.

Графік анонсів Qualcomm та Samsung

Офіційний анонс нового процесора відбудеться зовсім скоро. Компанія Qualcomm збирається офіційно представити флагманський чипсет Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 разом із його стандартною версією Snapdragon 8 Elite Gen 6 під час щорічного заходу Snapdragon Summit.

Подія запланована на 22–24 вересня і пройде на Гаваях.

Традиційно лінійка смартфонів Samsung Galaxy S виходить у світ через декілька місяців після презентації нових чипів від Qualcomm.

Офіційна презентація нових флагманів на заході Galaxy Unpacked та їхня поява у роздрібній торгівлі зазвичай припадають на 1 квартал наступного року.