Стрес від чистого Android: 4 фічі Samsung, яких найбільше бракує після переходу на Pixel

Перехід зі смартфона Samsung на Google Pixel може стати несподіваним випробуванням навіть для давніх користувачів Galaxy. Попри спільну ОС Android, пристрої помітно відрізняються підходом до дизайну, апаратного забезпечення та програмних функцій.

РБК-Україна з посиланням на BGR розібралося, чому зміна однієї моделі смартфона на іншу, навіть у рамках однієї ОС, не завжди вдала ідея.

Головна відмінність криється в оболонках: Pixel пропонує Pixel UI (одну з найчистіших та мінімалістичних версій Android), тоді як Samsung використовує One UI.

Сперечатися про те, яка система краща, беззмістовно - це завжди справа смаків користувача.

З усім тим, при зміні смартфона дані передаються без проблем завдяки прив'язці Samsung Account до Google-акаунта, але ви не зможете перенести фірмові додатки Samsung та інструменти One UI.

Втрата Good Lock та глибокої кастомізації

Одна з головних переваг власників Samsung - доступ до фірмового набору модулів Good Lock, який дозволяє глибоко змінювати інтерфейс на системному рівні.

На Google Pixel немає офіційної підтримки цього софту та повноцінних аналогів.

Серед найпопулярніших інструментів, які втрачають користувачі:

Модуль Home Up дозволяє вільно змінювати форму й розмір іконки, папок та віджетів на робочому столі без стандартних обмежень сітки, а також налаштовувати зручні жест-ярлики.

Модуль Sound Assistant додає індивідуальне регулювання гучності для кожного окремого додатка та дозволяє одночасно відтворювати аудіо з двох різних джерел.

Відсутність повноцінного замінника "Режимам та сценаріям"

Google Pixel має вбудовану функцію Pixel Rules, проте її можливості вкрай обмежені: вона вміє лише змінювати налаштування звуку чи сповіщень залежно від геопозиції або підключення до Wi-Fi.

Натомість сервіс Routines and Modes на пристроях Samsung пропонує значно просунутішу автоматизацію.

З його допомогою можна налаштувати

увімкнення енергозбереження при падінні заряду,

автоматичну зміну яскравості та гучності під час запуску конкретних додатків,

увімкнути режим "Не турбувати", який блокуватиме всі сповіщення, крім одного робочого додатка під час занять чи нарад.

Втрата фірмових інструментів Galaxy AI

Попри те, що смартфони Pixel мають власну систему Gemini, користувачі Samsung при переході втрачають глибоко інтегрований ШІ від корейського бренду.

Зокрема, стає недоступним інструмент Note Assist у додатку Samsung Notes, який уміє структурувати нотатки, виправляти помилки, транскрибувати рукописний текст і робити миттєвий переклад.

Встановити додаток Samsung Notes на Pixel неможливо. Крім того, зникають функції Browsing Assist для резюмування великих статей у браузері Samsung та інструменти Live Translate й Interpreter для синхронного перекладу дзвінків і розмов у реальному часі.

Відсутність зручних бічних панелей Edge

Висувна панель Edge Panels залишається доступною з будь-якого екрана чи додатка на пристроях Galaxy ще з 2014 року.

Вона дозволяє тримати під рукою ярлики додатків, контакти, а також швидкі інструменти на кшталт ліхтарика, компаса чи лінійки.

Окрім цього, панель Edge значно спрощує багатозадачність: вона дозволяє миттєво запускати збережені пари додатків у режимі розділеного екрана або відкривати програми у плаваючих вікнах.

Це зручний спосіб розвантажити робочий стіл, занісши часто вживані програми у бічне меню.

У Google Pixel подібного вбудованого аналога немає, а сторонні додатки з Play Store часто працюють нестабільно або вимагають платної підписки.