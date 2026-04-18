"Новий світанок" для Куби: Трамп анонсував військову операцію

Що сказав Трамп

Американський президент назвав себе "миротворцем", який "врегулював вісім воєн", і додав, що "іноді доводиться втручатися". Потім він перейшов до Куби:

"Дуже скоро ця велика сила також принесе день, який готувався 70 років. Він називається "новий світанок для Куби". Ми допоможемо їм з Кубою. У нас багато чудових кубинських американців, людей, яких жорстоко поводилися, чиї сім’ї були вбиті та знущалися. І тепер дивіться, що станеться", - сказав він.

Трамп також зазначив, що операція принесе "довгоочікувану свободу" кубинському народу.

Розвідувальна активність

Напередодні біля узбережжя Куби було зафіксовано інтенсивну розвідувальну присутність американського флоту з використанням безпілотника MQ-4C Triton. Цей апарат призначений для морської розвідки та спостереження на великих висотах.