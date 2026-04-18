"Новый рассвет" для Кубы: Трамп анонсировал военную операцию

Что сказал Трамп

Американский президент назвал себя "миротворцем", который "урегулировал восемь войн", и добавил, что "иногда приходится вмешиваться". Затем он перешел к Кубе:

"Очень скоро эта великая сила также принесет день, который готовился 70 лет. Он называется "новый рассвет для Кубы". Мы поможем им с Кубой. У нас много замечательных кубинских американцев, людей, с которыми жестоко обращались, чьи семьи были убиты и издевались. И теперь смотрите, что произойдет", - сказал он.

Трамп также отметил, что операция принесет "долгожданную свободу" кубинскому народу.

Разведывательная активность

Накануне у побережья Кубы было зафиксировано интенсивное разведывательное присутствие американского флота с использованием беспилотника MQ-4C Triton. Этот аппарат предназначен для морской разведки и наблюдения на больших высотах.