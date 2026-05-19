Новий стрибок долара: які цінники виставили банки та де 19 травня вигідно купувати валюту

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 19 травня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 43,98 (+1 коп) гривень для покупки та 43,90 (+2 коп) гривень - для здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,70 (+1 коп) гривень, а здати - по 51,50 (+5 коп) гривні.

Курс валют в банках

Середній курс купівлі долара в банках сьогодні становить 44,38 (+13 коп) гривні, а здати валюту можна по 43,86 (+11 коп) гривні.

Євро в банках можна купити по 51,80 (без змін) гривні, а здати валюту обійдеться у 51,10 (-10 коп) гривню.

ПриватБанк сьогодні продає долари в касі по 44,40 (+5 коп) гривні, а для карток - 44,44 (без змін) гривні. Євро у відділеннях можна купити по 51,80 (+10 коп) гривні, а карткою - 51,81 (без змін) гривню.

Ощадбанк в мобільному додатку продає долари по 44,35 (+5 коп) гривні, а для карток курс становить 44,45 (+5 коп) гривні. За євро в мобільному "Ощаді" доведеться заплатити 51,80 (+10 коп) гривню, а карткою - 51,95 (+10 коп) гривню.

У "Пумбі" долар в касах сьогодні коштує 44,50 (+10 коп) гривні, а комерційний курс - 44,30 (+10 коп) гривні. Євро у відділеннях банку продають по 52 (+10 коп) гривні.

Monobank сьогодні продає долари по 44,43 (+2) гривні, а євро - по 51,80 (+4) гривні.

Де сьогодні найвигідніший курс?

Купити долар: Найнижчі пропозиції залишаються в обмінниках (43,98 грн). Серед банків найкращі умови зберігаються в "Пумб" (комерційний курс - 44,30 грн) та мобільному Ощадбанку (44,35 грн).

Купити євро: Найдешевше в готівкових обмінниках (51,70 грн). У банках вигідну ціну тримають ПриватБанк, Monobank та застосунок Ощадбанку - скрізь по 51,80 грн.