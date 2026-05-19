Новый скачок доллара: какие ценники выставили банки и где 19 мая выгодно покупать валюту

Главное:

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 19 мая портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 43,98 (+1 коп) гривен для покупки и 43,90 (+2 коп) гривен - для сдачи валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,70 (+1 коп) гривен, а сдать - по 51,50 (+5 коп) гривны.

Фото: курс валют в обменниках на 19 мая (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс покупки доллара в банках сегодня составляет 44,38 (+13 коп) гривны, а сдать валюту можно по 43,86 (+11 коп) гривны.

Евро в банках можно купить по 51,80 (без изменений) гривны, а сдать валюту обойдется в 51,10 (-10 коп) гривну.

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассе по 44,40 (+5 коп) гривны, а для карточек - 44,44 (без изменений) гривны. Евро в отделениях можно купить по 51,80 (+10 коп) гривны, а карточкой - 51,81 (без изменений) гривну.

Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 44,35 (+5 коп) гривны, а для карточек курс составляет 44,45 (+5 коп) гривны. За евро в мобильном "Ощаде" придется заплатить 51,80 (+10 коп) гривну, а карточкой - 51,95 (+10 коп) гривну.

В "Пумбе" доллар в кассах сегодня стоит 44,50 (+10 коп) гривны, а коммерческий курс - 44,30 (+10 коп) гривны. Евро в отделениях банка продают по 52 (+10 коп) гривны.

Monobank сегодня продает доллары по 44,43 (+2) гривны, а евро - по 51,80 (+4) гривны.

Где сегодня самый выгодный курс?

Купить доллар: Самые низкие предложения остаются в обменниках (43,98 грн). Среди банков лучшие условия сохраняются в "Пумб" (коммерческий курс - 44,30 грн) и мобильном Ощадбанке (44,35 грн).

Купить евро: Дешевле всего в наличных обменниках (51,70 грн). В банках выгодную цену держат ПриватБанк, Monobank и приложение Ощадбанка - везде по 51,80 грн.