Бензин дорожчає, але не скрізь: що відбувається з цінами на АЗС 19 травня

09:20 19.05.2026 Вт
Одна з популярних мереж оновила ціни на бензин, додавши по 1 гривні за літр
aimg Марія Кучерявець
Бензин дорожчає, але не скрізь: що відбувається з цінами на АЗС 19 травня Фото: бензин подорожчав ще на 1 гривню (Getty Images)
В Україні змінилися ціни на бензин на частині великих АЗС. WOG підняв вартість пального на 1 гривню, тоді як OKKO, SOCAR та "Укрнафта" поки утримують попередні цінники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Головне:

  • Стабільність на OKKO, SOCAR та "Укрнафті" - цінники без змін.
  • Подорожчання на WOG - плюс 1 гривня на різні марки бензину.
  • "Укрнафта" тримає найдешевше пальне серед названих мереж.

Що змінилося на АЗС

У мережах OKKO, SOCAR, "Укрнафта" ціни на всі види пального (бензин, дизель та газ) залишилися на рівні попереднього дня. Жодних змін не зафіксовано.

Натомість мережа АЗС WOG підвищила ціни.

Бензин дорожчає, але не скрізь: що відбувається з цінами на АЗС 19 травняФото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 19 травня (інфографіка РБК-Україна)

Подорожчання у WOG торкнулося всіх трьох позицій бензину.

  • Бензин 100 подорожчав на 1,00 грн - з 88,90 грн до 89,90 грн.
  • Бензин 95 (Mustang) також зріс у ціні на 1,00 грн - з 81,90 грн до 82,90 грн.
  • Бензин 95-й Євро також подорожчав з 78,90 грн до 79,90 грн за літр.

Деталізація цін на АЗС 19 травня, понеділок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 92,90 грн
  • ДП Євро: 89,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 79,90 грн
  • ДП Mustang: 92,90 грн
  • ДП Євро-5: 89,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,99 грн
  • Бензин NANO 95: 82,99 грн
  • Бензин А-95: 78,99 грн
  • ДП NANO Extro: 92,99 грн
  • ДП NANO: 89,99 грн
  • Газ: 48,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 75,90 грн
  • Бензин А-95: 72,90 грн
  • Бензин А-92: 67,90 грн
  • ДП (Energy): 88,90 грн
  • ДП: 86,90 грн
  • Газ: 46,90 грн
