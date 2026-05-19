Бензин дорожчає, але не скрізь: що відбувається з цінами на АЗС 19 травня
09:20 19.05.2026 Вт
Одна з популярних мереж оновила ціни на бензин, додавши по 1 гривні за літр
Фото: бензин подорожчав ще на 1 гривню
В Україні змінилися ціни на бензин на частині великих АЗС. WOG підняв вартість пального на 1 гривню, тоді як OKKO, SOCAR та "Укрнафта" поки утримують попередні цінники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Головне:
- Стабільність на OKKO, SOCAR та "Укрнафті" - цінники без змін.
- Подорожчання на WOG - плюс 1 гривня на різні марки бензину.
- "Укрнафта" тримає найдешевше пальне серед названих мереж.
Що змінилося на АЗС
У мережах OKKO, SOCAR, "Укрнафта" ціни на всі види пального (бензин, дизель та газ) залишилися на рівні попереднього дня. Жодних змін не зафіксовано.
Натомість мережа АЗС WOG підвищила ціни.
Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 19 травня
Подорожчання у WOG торкнулося всіх трьох позицій бензину.
- Бензин 100 подорожчав на 1,00 грн - з 88,90 грн до 89,90 грн.
- Бензин 95 (Mustang) також зріс у ціні на 1,00 грн - з 81,90 грн до 82,90 грн.
- Бензин 95-й Євро також подорожчав з 78,90 грн до 79,90 грн за літр.
Деталізація цін на АЗС 19 травня, понеділок
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
- ДП Pulls: 92,90 грн
- ДП Євро: 89,90 грн
- Газ: 48,90 грн
WOG
- Бензин 100: 89,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
- Бензин 95 Євро: 79,90 грн
- ДП Mustang: 92,90 грн
- ДП Євро-5: 89,90 грн
- Газ: 48,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,99 грн
- Бензин NANO 95: 82,99 грн
- Бензин А-95: 78,99 грн
- ДП NANO Extro: 92,99 грн
- ДП NANO: 89,99 грн
- Газ: 48,99 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 75,90 грн
- Бензин А-95: 72,90 грн
- Бензин А-92: 67,90 грн
- ДП (Energy): 88,90 грн
- ДП: 86,90 грн
- Газ: 46,90 грн