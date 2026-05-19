ua en ru
Вт, 19 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Новий стрибок долара: які цінники виставили банки та де 19 травня вигідно купувати валюту

09:32 19.05.2026 Вт
3 хв
Стрибок готівкового долара в касах за добу склав понад 10 копійок
aimg Ірина Гамерська
Новий стрибок долара: які цінники виставили банки та де 19 травня вигідно купувати валюту Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

У вівторок, 19 травня, тенденція до подорожчання іноземної валюти в Україні посилилася. Якщо готівкові обмінники демонструють відносну стабільність, то великі комерційні та державні банки синхронно переглянули свої курси в бік збільшення.

Які умови сьогодні пропонують ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank і де зараз шукати найкращу ціну - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Долар і євро знову зростають: курс НБУ на 19 травня та що визначає динаміку ринку

Головне:

  • Банківський зліт долара: Середній курс продажу в касах зріс на 13 коп. (до 44,38 грн). Найвищий цінник виставив "Пумб" - 44,50 грн. ПриватБанк підняв ціну до 44,40 грн, а Ощадбанк у застосунку - до 44,35 грн.
  • Розворот євро: Євро відіграло падіння попередніх днів і додало по 10 коп. у касах ПриватБанку та мобільному Ощадбанку (в обох - по 51,80 грн). У "Пумбі" готівковий євро тепер коштує рівно 52,00 грн.
  • Стабільність у Monobank: Мінімально відкоригував ціни - долар торгується по 44,43 грн, євро - по 51,80 грн.
  • Стримані обмінники: Реагують повільніше за банки. Долар коштує в середньому 43,98 грн, а євро - 51,70 грн.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 19 травня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 43,98 (+1 коп) гривень для покупки та 43,90 (+2 коп) гривень - для здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,70 (+1 коп) гривень, а здати - по 51,50 (+5 коп) гривні.

Новий стрибок долара: які цінники виставили банки та де 19 травня вигідно купувати валюту

Фото: курс валют в обмінниках на 19 травня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс купівлі долара в банках сьогодні становить 44,38 (+13 коп) гривні, а здати валюту можна по 43,86 (+11 коп) гривні.

Євро в банках можна купити по 51,80 (без змін) гривні, а здати валюту обійдеться у 51,10 (-10 коп) гривню.

ПриватБанк сьогодні продає долари в касі по 44,40 (+5 коп) гривні, а для карток - 44,44 (без змін) гривні. Євро у відділеннях можна купити по 51,80 (+10 коп) гривні, а карткою - 51,81 (без змін) гривню.

Ощадбанк в мобільному додатку продає долари по 44,35 (+5 коп) гривні, а для карток курс становить 44,45 (+5 коп) гривні. За євро в мобільному "Ощаді" доведеться заплатити 51,80 (+10 коп) гривню, а карткою - 51,95 (+10 коп) гривню.

У "Пумбі" долар в касах сьогодні коштує 44,50 (+10 коп) гривні, а комерційний курс - 44,30 (+10 коп) гривні. Євро у відділеннях банку продають по 52 (+10 коп) гривні.

Monobank сьогодні продає долари по 44,43 (+2) гривні, а євро - по 51,80 (+4) гривні.

Де сьогодні найвигідніший курс?

Купити долар: Найнижчі пропозиції залишаються в обмінниках (43,98 грн). Серед банків найкращі умови зберігаються в "Пумб" (комерційний курс - 44,30 грн) та мобільному Ощадбанку (44,35 грн).

Купити євро: Найдешевше в готівкових обмінниках (51,70 грн). У банках вигідну ціну тримають ПриватБанк, Monobank та застосунок Ощадбанку - скрізь по 51,80 грн.

Читайте також: Бензин дорожчає, але не скрізь: що відбувається з цінами на АЗС 19 травня

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
У Верховному Суді проводять обшуки в межах справи про корупцію
У Верховному Суді проводять обшуки в межах справи про корупцію
Аналітика
Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі